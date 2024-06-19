Кажется, будущее наступило. Огромный беспилотник на глазах у всех унёс бойца вместе с оружием.
Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Главное, чтобы при переброске личного состава чукчи рядом не оказалось, а то будет, как в старом анекдоте - Чукча вернулся с охоты, рассказывает: Увидел в небе хищную птицу, что человека несла, однако, дельтаплан называется. Пять раз стрелял, пока человека не отпустила... Шутка, если что.
Ответить
12 час.
Сергей Кептицин
Такое дело нужно при пожарах, при наводнениях, ваще - в МЧС их надо много.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии