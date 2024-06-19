Театр абсурда
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Театр абсурда

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Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"

Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"

Кажется, будущее наступило. Огромный беспилотник на глазах у всех унёс бойца вместе с оружием.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Главное, чтобы при переброске личного состава чукчи рядом не оказалось, а то будет, как в старом анекдоте - Чукча вернулся с охоты, рассказывает: Увидел в небе хищную птицу, что человека несла, однако, дельтаплан называется. Пять раз стрелял, пока человека не отпустила... Шутка, если что.
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12 час.
Сергей Кептицин
Такое дело нужно при пожарах, при наводнениях, ваще - в МЧС их надо много.
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11 час.

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