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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Николай Пуртов: Төмән өлкәсе туристик потенциалы ягыннан Татарстанга тигезләшә

Николай Пуртов: Төмән өлкәсе туристик потенциалы ягыннан Татарстанга тигезләшә

Төмән өлкәсе туристик потенциалы ягыннан Татарстанга тигезләшә. Төмән өлкәсенең «Инвестиция агентлыгы» фонды генераль директоры Николай Пуртов II «РОСТКИ: Россия һәм Китай – ике якка да файдалы хезмәттәшлек» форумында журналистларга шулай дип белдерде.

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