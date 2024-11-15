Николай Пуртов: Төмән өлкәсе туристик потенциалы ягыннан Татарстанга тигезләшә

Төмән өлкәсе туристик потенциалы ягыннан Татарстанга тигезләшә. Төмән өлкәсенең «Инвестиция агентлыгы» фонды генераль директоры Николай Пуртов II «РОСТКИ: Россия һәм Китай – ике якка да файдалы хезмәттәшлек» форумында журналистларга шулай дип белдерде.
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