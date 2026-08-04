В Ивановской области детей эвакуировали из горящей квартиры

Ночью 3 августа в Кинешме произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице 50 лет Комсомола. Спасателям удалось эвакуировать 16 человек из жилищ, четверых детей и троих взрослых вывели с помощью специальных устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии