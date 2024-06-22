Массовое отравление россиян - спланированная диверсия от повара-мигранта. Версия

Не думаю, что повар - злодей. Просто среднеазиаты склонны к антисанитарии. У них свинья должна была бы стать тотемом, а не харамом...

Nikolay Zakharov

Я давно ратую за то,чтобы не было таких явлений в России, законодательно запретить работать азиатам и кавказцам в сфере обслуживания и особенно в сфере торговли. Таким образом решаются две основные проблемы,связанные с мигрантами: 1) прекратится рост диаспор и постепенно сойдёт на нет;2) наступит спокойная обстановка у населения России.