Итак, как вы все, наверняка знаете, в Москве, Нижнем Новгороде и Казани более 150 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки.
Массовое отравление россиян - спланированная диверсия от повара-мигранта. Версия
Комментарии
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Владимир Петров
Не думаю, что повар - злодей. Просто среднеазиаты склонны к антисанитарии. У них свинья должна была бы стать тотемом, а не харамом...
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1 час.
Nikolay Zakharov
Я давно ратую за то,чтобы не было таких явлений в России, законодательно запретить работать азиатам и кавказцам в сфере обслуживания и особенно в сфере торговли. Таким образом решаются две основные проблемы,связанные с мигрантами: 1) прекратится рост диаспор и постепенно сойдёт на нет;2) наступит спокойная обстановка у населения России.
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Они той же рукой что жопу моют салаты накладывают....
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1 час.
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