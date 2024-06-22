Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ильиных
    И опять продажные позорные погоныЗахват в прямом э...
  • валентина григорьевна
    Всех спортсменов надо на фронт отправить, будет больше пользы. Защищая Родину, погибают лучшие ребята и такие миллион..."КАК ОБЪЯСНИТЬ СО...
  • Alex Nемо
    А с какого перепуга эти моральные уроды должны что-то получать от государства? Все расходы исключительно из их собств..."КАК ОБЪЯСНИТЬ СО...

Массовое отравление россиян - спланированная диверсия от повара-мигранта. Версия

Массовое отравление россиян - спланированная диверсия от повара-мигранта. Версия

Итак, как вы все, наверняка знаете, в Москве, Нижнем Новгороде и Казани более 150 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Не думаю, что повар - злодей. Просто среднеазиаты склонны к антисанитарии. У них свинья должна была бы стать тотемом, а не харамом...
Ответить
1 час.
Nikolay Zakharov
Я давно ратую за то,чтобы не было таких явлений в России, законодательно запретить работать азиатам и кавказцам в сфере обслуживания и особенно в сфере торговли. Таким образом решаются две основные проблемы,связанные с мигрантами: 1) прекратится рост диаспор и постепенно сойдёт на нет;2) наступит спокойная обстановка у населения России.
Ответить
1 час.
ИИ
Иван Иванов
Они той же рукой что жопу моют салаты накладывают....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх