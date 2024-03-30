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Политолог Вишневский* попал в список иноагентов Минюста

Политолог Вишневский* попал в список иноагентов Минюста

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов 29 марта.В перечень попали политолог и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский* и адвокат Вадим Прохоров*.

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