Политолог Вишневский* попал в список иноагентов Минюста

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов 29 марта.В перечень попали политолог и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский* и адвокат Вадим Прохоров*.
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