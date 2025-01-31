Центробанк РФ: ключевую ставку снизят при устойчивом замедлении инфляции

ВП

Валерий Путря

Мадам набиулина скромно умалчивает о том, что есть простой, и давно обкатанные способ снизить на порядок как процентную ставку, так и пристегнутую к ней наручниками и ошейником - инфляцию. Надо всего лишь отвернуться от навязанной России финансовой системы пещерного капитализма, чьей основой является торговля воздухом ("ценными бумагами", вся ценность которых, по сути, равна ценности бумаги, на которой они напечатаны). И вернуться к двухконтурной финансовой системе СССР. Которая позволила не только избежать присущих капитализму кризисов, но и в кратчайшие сроки ликвидировать послевоенную разруху. Выйти на уровень сверхдержавы.