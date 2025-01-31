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Центробанк РФ: ключевую ставку снизят при устойчивом замедлении инфляции

Центробанк РФ: ключевую ставку снизят при устойчивом замедлении инфляции

Центробанк РФ снизит ключевую ставку, когда убедится в устойчивом замедлении инфляции. Информация об этом появилась в Telegram-канале регулятора.

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Комментарии
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Валерий Путря
Мадам набиулина скромно умалчивает о том, что есть простой, и давно обкатанные способ снизить на порядок как процентную ставку, так и пристегнутую к ней наручниками и ошейником - инфляцию. Надо всего лишь отвернуться от навязанной России финансовой системы пещерного капитализма, чьей основой является торговля воздухом (&quot;ценными бумагами&quot;, вся ценность которых, по сути, равна ценности бумаги, на которой они напечатаны). И вернуться к двухконтурной финансовой системе СССР. Которая позволила не только избежать присущих капитализму кризисов, но и в кратчайшие сроки ликвидировать послевоенную разруху. Выйти на уровень сверхдержавы.
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