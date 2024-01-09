Дети и супруга сотрудника посольства Финляндии пострадали в ДТП на трассе М-11

По нашим данным, родители подписали отказ от госпитализации детей. 78.ru удалось выяснить, что среди пострадавших в страшном ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11 оказались трое детей и супруга советника по культуре посольства Финляндии Юсси Палмэн.