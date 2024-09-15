От 55 лет и старше: как новая льгота изменит жизнь пенсионеров с 10 сентября? Ирэн ОрлонскаяС 10 сентября по всей России пенсионеры и предпенсионеры получат возможность приобретать авиабилеты по более низким ценам.
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