Будущее Мбаппе в «ПСЖ» не будет зависеть от результата противостояния с «Баварией». Клуб не хочет продавать форварда ни за какую цену

Результат противостояния с «Баварией» не повлияет на будущее Килиана Мбаппе. Как сообщает Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe, Нападающий «ПСЖ» продлил контракт в прошлом сезоне, потому что верил в проект клуба.