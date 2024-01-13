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Хуситы попытались захватить и обнулить танкер с нефтью из РФ. Последствия

Хуситы попытались захватить и обнулить танкер с нефтью из РФ. Последствия

Avia.pro - Новости В пятницу произошли непреднамеренные нападки на танкер, перевозящий российскую нефть, которые были зафиксировано британской морской компанией Ambrey.

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Комментарии
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Владимир Байден
Они как раз не террористы. Террористы это США и их шестерки. Поэтому их и мочат хуситы
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Учите мат часть. Хуситы самые настоящие террористы. Сначала порешили сотни тысяч йеменцев, коренное население, потом начали терроризировать окружающие страны. Так, что террористы они и есть террористы.
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3 час.
Владимир Байден
Насчет матчасть учить... Реально улыбнули. Вы вообще, кто по жизни уважаемый?
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2 час.

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