Хуситы попытались захватить и обнулить танкер с нефтью из РФ. Последствия

Владимир Байден Они как раз не террористы. Террористы это США и их шестерки. Поэтому их и мочат хуситы

ГМ Георгий Михалев Учите мат часть. Хуситы самые настоящие террористы. Сначала порешили сотни тысяч йеменцев, коренное население, потом начали терроризировать окружающие страны. Так, что террористы они и есть террористы.