В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании

Зампредседателя «Газпрома» Маркелов заявил о банкротстве множества иностранных подрядчиков Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом Зампредседателя «Газпрома» Маркелов заявил о банкротстве множества иностранных подрядчиков Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) рассказал, что в связи с санкционной политикой Запада в отношении России множество иностранных подрядчиков компании обанкротились.