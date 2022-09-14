ПолитДром

29 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании

В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании

  Зампредседателя «Газпрома» Маркелов заявил о банкротстве множества иностранных подрядчиков Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом  Зампредседателя «Газпрома» Маркелов заявил о банкротстве множества иностранных подрядчиков Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) рассказал, что в связи с санкционной политикой Запада в отношении России множество иностранных подрядчиков компании обанкротились.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх