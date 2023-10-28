Yeni Akit: Турция ждет переговоров между Израилем и Палестиной по своей формуле

Дипломатические усилия Турции в отношении палестино-израильского конфликта в настоящий момент направлены на то, чтобы достичь скорейшего прекращения огня, а затем добиться начала мирных переговоров с учетом формулы Анкары по "странам-гарантам".
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