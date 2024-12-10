Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньш...

Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньше» и взять Джонни в попутчики — патч уже доступенКак и было обещано, 10 декабря, в день четырёхлетия Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt Red на трансляции из цикла RedStreams поделилась подробностями крупного обновления 2.