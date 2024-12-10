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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньш...

Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньш...

Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньше» и взять Джонни в попутчики — патч уже доступенКак и было обещано, 10 декабря, в день четырёхлетия Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt Red на трансляции из цикла RedStreams поделилась подробностями крупного обновления 2.

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