НАТО продолжает перебрасывать войска из Румынии в Польшу, формируя в Гданьске мощную группировку НАТО продолжает перебрасывать войска в польский портовый город Гданьск, причем без лишнего афиширования.
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НАТО продолжает перебрасывать войска из Румынии в Польшу, формируя в Гданьске мощную группировку НАТО продолжает перебрасывать войска в польский портовый город Гданьск, причем без лишнего афиширования.
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