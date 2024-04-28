Как предотвратить цирроз: советы гепатолога

Цирроз — конечная стадия многих заболеваний печени. Но как его предотвратить, и есть ли способы спасти орган при таком пугающем диагнозе? Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов в эфире телеканала «Доктор» рассказал, как уберечься от тяжелого заболевания.