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Происшествия

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В Удмуртии к реальному лишению свободы приговорен гражданин Казахстана, обслуживавший по указанию мошенников сим-боксы

В марте текущего года сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Удмуртской Республике задержали на территории Ижевска 20-летнего гражданина Республики Казахстан, являвшегося оператором сим-боксов.

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