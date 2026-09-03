В Удмуртии к реальному лишению свободы приговорен гражданин Казахстана, обслуживавший по указанию мошенников сим-боксы

В марте текущего года сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Удмуртской Республике задержали на территории Ижевска 20-летнего гражданина Республики Казахстан, являвшегося оператором сим-боксов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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