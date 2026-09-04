На Солнце произошли множественные выбросы плазмы

На Солнце зарегистрировали множественные выбросы плазмы в космос. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
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