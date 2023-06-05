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Все грехи недели с 5 по 11 июня 2023 года: что нельзя делать православным в этот период

Все грехи недели с 5 по 11 июня 2023 года: что нельзя делать православным в этот период

Все грехи недели с 5 по 11 июня 2023 года: что нельзя делать православным в этот период Владислав ВислВ период с 5 по 11 июня 2023 года включительно существует несколько важных запретов, которые должны быть соблюдены верующими.

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