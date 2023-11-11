Москва на три дня станет столицей мирового каратэ

С 12 по 14 ноября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится международный турнир довольно высокого уровня: будут соревноваться спортсмены, которые входят в сотню сильнейших рейтинга WKF (Всемирная федерация каратэ).