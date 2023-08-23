Собственную технологию лечебного питания создали в России

Русские ученые разработали энтеральные смеси для тяжелобольных пациентов.Ученые СГМУ имени Разумовского разработали импортозамещающую технологию лечебного питания для тяжелобольных пациентов, которые перенесли операции на желудочно-кишечном тракте.
Русские ученые разработали энтеральные смеси для тяжелобольных пациентов.Ученые СГМУ имени Разумовского разработали импортозамещающую технологию лечебного питания для тяжелобольных пациентов, которые перенесли операции на желудочно-кишечном тракте.
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