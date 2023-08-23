Царьград

5 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Собственную технологию лечебного питания создали в России

Собственную технологию лечебного питания создали в России

Русские ученые разработали энтеральные смеси для тяжелобольных пациентов.Ученые СГМУ имени Разумовского разработали импортозамещающую технологию лечебного питания для тяжелобольных пациентов, которые перенесли операции на желудочно-кишечном тракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх