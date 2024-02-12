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Мог быть местом жизни: астероид Бенну оказался осколком предположительно «обжитой» планеты

Мог быть местом жизни: астероид Бенну оказался осколком предположительно «обжитой» планеты

Мог быть местом жизни: астероид Бенну оказался осколком предположительно «обжитой» планеты Евгения КомароваКосмический аппарат NASA OSIRIS-REx совершил семилетнее путешествие, результатом которого стала доставка образцов грунта астероида Бенну на Землю.

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