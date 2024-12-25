Трамп предложил кандидатов на пост послов США в две европейские страны

Дональд Трамп анонсировал имена кандидатов на посты американских послов в Португалии и на Мальте. На эти позиции были предложены предприниматель Джон Арриго и Сомерс Фаркас, которая начала свою карьеру как модель, а затем стала филантропом и продюсером документального кино.