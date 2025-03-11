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"Получи, Трамп": Украинка нанесла президенту США сокрушительный удар - то ли смеяться, то ли плакать

"Получи, Трамп": Украинка нанесла президенту США сокрушительный удар - то ли смеяться, то ли плакать

Царьград Коллаж Царьграда После начала СВО многие украинцы решили "наказать" русских страшным способом.

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Комментарии
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W
Walery
А что... на Американском континенте  население знает, что есть где-то  некая &quot;украина&quot;?
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1 д.
ЗЖ
Зоя Жук
Уже знают - это такая дыра, куда полтриллиона их денег ушло.
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15 час.
Мурзик
Я плакать.
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5 час.
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