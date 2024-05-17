Любовь Успенская назвала Филиппа Киркорова не мужчиной

Певица Любовь Успенская и Филипп Киркоров продолжают разборки друг с другом. Противостояние между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым, кажется, не закончится никогда, поскольку претензии артистов друг к другу растут как снежный ком, а судебные разбирательства множатся день ото дня.