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Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»

«Хороший бой. Александр был великолепен, он проделал хорошую работу. Усик снова сотворил историю.  Полагаю, что реванш прошел легче.

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