Датчане блокируют русские танкеры: НАТО заставляет воевать Россию с Европой

Еврочиновники готовят для нас "бомбу". Так, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Дании тщательно досматривать и блокировать русские танкеры с нефтью, которые движутся через её территориальные воды в Балтийском море.
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