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Царьград

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При остановке сердца мозг продолжает работать, выяснили ученые

При остановке сердца мозг продолжает работать, выяснили ученые

После клинической смерти многие люди испытывают необычные переживанияКак обнаружили ученые, мыслительные процессы долгое время не прекращаются даже после остановки сердца.

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