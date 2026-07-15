В российскую частную ракету «Воронеж» инвестировали ещё 100 млн рублей

Это сверхлёгкая ракета для вывода на орбиту малых спутниковФонд «Восход» вложил 100 млн руб. в проект российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж», якорный инвестор фонда — группа «Интеррос» Владимира Потанина.
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