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В российскую частную ракету «Воронеж» инвестировали ещё 100 млн рублей

В российскую частную ракету «Воронеж» инвестировали ещё 100 млн рублей

Это сверхлёгкая ракета для вывода на орбиту малых спутниковФонд «Восход» вложил 100 млн руб. в проект российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж», якорный инвестор фонда — группа «Интеррос» Владимира Потанина.

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