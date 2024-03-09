Боксер Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии

Globallookpress Британский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBFO Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и таким образом одержал досрочную победу на турнире в Эр-Рияде.