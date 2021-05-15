Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ

СпутникПолитикаПочему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответПо словам Масси, американскому истеблишменту постоянно нужен внешний враг, чтобы продавливать свои интересы.Вернуться к статье255НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай КержаковВысокий Разум сможешь получить Когда ТО , что в Учебнике — Учить !!!!!!! Учить Родную Речь ( Речь у любого Оратора на Митинге громко ЗВУЧИТ. Значит Каждая Часть Речи — это ЗВУКО-ПРОЯВЛЕНИЕ Оратора,следовательно это колебания частиц ВОЗДУХА. Воздух НЕВИДИМ !!!! Вещи — это полностью всё ВИДИМОЕ ВЕЩЕСТВЕННОЕ в Природе видимого Макро-мира !!!! Имеем: Вещи — видимы. а Части Речи — не видимы, ведь это звуко-проявления.Мы отделили Вещи от их Имён???? ( проще по русски сказать о том же другим вопросом : Мы отделили СЛОВО от ПРЕДМЕТА?????) Читаем дальше Все смыслы ГЛАВНОГО ПРАВИЛА Русского языка осознаются и понимаются только постепенно. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Русского языка: Части Речи — 1. ИМЯ существительное 2. ИМЯ прилагательное Место-ИМЕНИ-е ( я, ты, он, она, ... ) только постепенно осознаётся и понимается тоже ИМЕНЕМ прилагательным, такое же отношение и к другим различным Частям Речи. Только такое применение указанного — это вскрытие имеющегося Замка на логически правильную термино-логию ( правильное описание любых имевших место и время Былых СОБЫТИЙ, запомненных каждым ПОВЕСТВУЮЩИМ об этих Былых Событиях ЧЕЛОВЕКОМ. ) Читаем в-слух написанное ИМЯ : Вова. Это ИМЯ существительное собственное. И в тоже самое время всё написанное в данной строчке — Это СЛОВА. Вова — это и СЛОВО и ИМЯ Русского языка. Значит : ИМЯ и СЛОВО — ЭТО СИНОНИМЫ !!!!!!! Указанное осознаётся и понимается очень постепенно, но неумолимо !!!!!!! Привыкать: Люди имеют ИМЕНА. Вещи тоже имеют ИМЕНА — На-именован-ия, например Лекарств, Товара в накладных. Это применяется и в Русской ПИСЬМЕННОСТИ и в Русской Устной Речи ) И Части этой Речи - Тогда уйдут и ВСЕ Противо — Речья. ( Ложь)ЗЗюзяДля кого написали? Бабы Мани-кухарки или деда Мити-конюха?Алексей Табаковконгениально))) а по теме?Николай КержаковРоссия возвращается в Советы ( Гос. Совет ОБРАЗОВАН Президентом РФ) Советской жизни — Это Ленина Заветы. Нам буржуинство навязали в 91 — вновь и сквозь ОБМАНЫ Власть буржуинскую = — Власть денег в Головах — « Они (Деньги) — Главенство, Ими наполнять свои карманы» Ведь ВЫШЕ денег — Творчество в Свободе Творить на Радость , Счастье — И во всём народе !!!!!!!!! И потому вся эта МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНЬЯ Русской Душе (любой национальности) противная — до омерзенья !!!!! Игры на деньги — « банковский мошеннический труд в ковычках» — Это не творчество , А «МЕРЗОСТЬ В США-ПРИВЫЧКАХ» !!!!!!!!AIAlex ImenРаньше врагом США был СССР, на который США не смели поднимать ногу. РФ правопреемник СССР с соответствующими последствиями. Но в отличие от СССР со слабой экономикой и добровольно включившаяся в мировой финансовый лохотрон под гегемонией США. Подходящий мальчик для бритья. Бабуля права.AIAlex ImenБитьяvilen petrovмозги включи,экономика СССР,обрабатывающая промышленность составляла 80% от американской,при том,что америка не знала войн на своей территории,а в СССР было разрушено 70 000 городов сёл и деревень,потеряно 27 000 000 жизней,а это потенциальные изобретатели,учёные,специалисты,а америка потеряла в войне менее 350 000 жизней,да ещё сумела подсадить на доллар весь мир,кроме соцлагеря и китая.Алмаз АфлятуновДобавлю то, что у нас хватает своих чиновников, действия которых способствуют, происходящему вокруг России.AIAlex ImenВписались в их иAIAlex ImenВнимательней прочти комментарий.AIAlex ImenВисались туда, есть и адепты этой секты. Можно пальцем показатьvilen petrovхрень не тянет читать.vilen petrovчто Россия назначена врагом нисколько не удивляет,американцы должны же впихивать свой металлолом военного назначения,а для этого нужен предлог,нужна "угроза",иначе их металлолом никто бы не купил.Андрей БалашовГлупая статья... Перед Первой Мировой Войной Пиндостан начал аккумулировать золото. Одна Россия отправила не один пароход. Так что говорить о необходимости наличия внешнего врага - как минимум не корректно. С переносом центра тяжести мировой политики в Пиндостан у мирового теневого правительства остался только один геополитический враг - Россия. В середине ХХ века Китай не представлял значительного интереса: война в Корее, Тайвань как-то минимизировали опасность с его стороны. Европа была практически оккупирована Пиндостаном после создания НАТО. Меченый и ЕБН значительно ослабили СССР и Россию и теперь пиндосам надо уничтожить его - реального геополитического врага, не выдуманного внешнего... потом может быть, если останутся займутся Китаем... Не корректно упоминание Венесуэлы как маленькой страны. Гренада и Панама еще меньше... Важность страны определяют не ее размеры, а ее значение на карте мира. Но у политиков Пиндостана кругозор достаточно узкий чтобы понять эту истину....AIAlex ImenЗато правильная, она знает это из первых рук. Китай им уже не по зубам, слишком много вложено.AIAlex Imen.ыAIAlex ImenПримерялись и к Венесуэле и к КНДР, напряжённость им нужна постоянная.Андрей БалашовГлубокая мысля...AIAlex ImenНе столь глубока, сколь очевидна.Алексей ТабаковОни нас назначили,теперь мы их тоже назначили.Так и будем назначать,пока кто-то из назначенцев не лажанётся по-крупному.Алексей ТабаковЯ бы сделал по-китайски: сидел на берегу и ждал,пока не проплывёт труп врага,естественно,предпринимая действия,которые ты в силах сделатьAIAlex ImenНе дают отсидеться, обложили базами и бактериологическими лабораториями в Грузии, Прибалтике, на Украине. Печатный станок позволяет США иметь огромный военный бюджет . Соревноваться с печатным станком не может никакая экономика, пока он эффективно действует. Хорошо бы дождаться трупа, но тогда рухнем и мы, у нас и золота, хотя запас значительно увеличен. Это будет крах мировой системы, построенной на долговых пузырях. Есть две страны, способные обрушить печатный станок: Китай и Япония.Людмила СвириденкоОно, конечно, так! Но ведь враг на то и враг, чтобы морду бить!Ирина ЧерныхОчевидно, что США пыжатся изо всех сил с одной целью: Чтобы во всем мире узаконить несправедливость, которая выгодна американским элитам.Николай КержаковПолностью согласен. Это Правда !!!!
Свежие комментарии