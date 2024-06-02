Шизофрению предложили лечить диетой

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета провели пилотный проект, в ходе которого выяснили, что кетодиета может не только улучшить метаболическое здоровье, но и оказать положительное влияние на психическое состояние пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.