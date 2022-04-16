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Юрий Бурлачко и Иван Демченко провели прием граждан в Анапе

Юрий Бурлачко и Иван Демченко провели прием граждан в Анапе

Руководитель городской общественной организации инвалидов Афганистана попросил парламентариев на законодательном уровне установить дополнительные виды поддержки инвалидов МЧС и правоохранительных органов, жители также интересовались, как идет обустройство дополнительной полосы на участке магистрали Крымск-Джигинка, поставили ряд вопросов, касающихся использования земельных участков, предназначенных для государственных и муниципальных нужд, обсудили вопрос необходимости разработки нормативного правового акта, позволяющего медикам, работающим в медучреждениях края, приватизировать служебное жилье.

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