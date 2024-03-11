Собянин: Москвичи выберут самые красивые новые станции метро

С 2011 года в столице открылись 83 станции метро В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о голосовании в проекте «Активный гражданин» за самые красивые станции метро, которые появились за последние пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии