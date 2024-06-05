Здание, где располагается омский ресторан Хочу Пури, серьезно пострадало от пожара. В региональном МЧС показали кадры с места возгорания.
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Здание, где располагается омский ресторан Хочу Пури, серьезно пострадало от пожара. В региональном МЧС показали кадры с места возгорания.