Сотрудники уголовного розыска в Сочи пресекли сбыт партии наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи по информации, полученной оперативным путем, на одной из улиц города-курорта по подозрению в распространении наркотических средств задержали 39-летнего приезжего из Челябинской области.

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