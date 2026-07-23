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Stewart Information Services улучшила финансовые показатели во II квартале 2026 года

Stewart Information Services улучшила финансовые показатели во II квартале 2026 года

Американская корпорация Stewart Information Services Corporation (NYSE: STC), один из крупнейших поставщиков услуг страхования титула и транзакционных решений для рынка недвижимости, представила финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

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