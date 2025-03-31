Перемирие — всё, ВС РФ «заткнули» Макрона, снег в Москве: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru Сведения инсайдеров о возможных планах президента России Владимира Путина отказаться от энергетического перемирия из-за ударов ВСУ по РФ, страх французского лидера Эммануэля Макрона и «коалиции желающих» после мощного удара, прогноз метеорологов о грядущем похолодании в Москве — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.