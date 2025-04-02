Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

Жерар Депардье намерен переехать в Россию из-за обвинений в домогательствах

Жерар Депардье намерен переехать в Россию из-за обвинений в домогательствах

Жерар Депардье планирует переезд в Россию на фоне обвинений в домогательствах во Франции. Актёр изучает русский язык и готовится к съёмкам в российском кино, стремясь сыграть русского царя, пока его дело рассматривается судом в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх