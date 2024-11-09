Пушков: на посту президента Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что Дональд Трамп, победив на выборах президента США, в случае второго срока снова может столкнуться с так называемым «вашингтонским болотом».
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