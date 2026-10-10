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Царьград

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Сырые, варёные или жареные: В каком виде яйца полезнее и почему сырой вариант проигрывает

Сырые, варёные или жареные: В каком виде яйца полезнее и почему сырой вариант проигрывает

Сырые, варёные или жареные - в каком виде яйца полезнее для организма? Кажется, что термическая обработка лишь отнимает у продукта часть ценных веществ.

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