Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

Eduard

А вам уважаемый Лукашенко это жить мешает? Нет! Мы точно так неюпризнаем выборы в Европе,это осеньюпросто.Там на выборах попросту подкупают ручками,календарикаии всякой ерундой избирателей.А Президентов часто выбирает не население,а партии,тоесть "междусобойчик"! Их Президенты незаконны!