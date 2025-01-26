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Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможное непризнание странами Запада выборов в республике.

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Комментарии
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Eduard
А вам уважаемый Лукашенко это жить мешает? Нет! Мы точно так неюпризнаем выборы в Европе,это осеньюпросто.Там на выборах попросту подкупают ручками,календарикаии всякой ерундой избирателей.А Президентов часто выбирает не население,а партии,тоесть &quot;междусобойчик&quot;! Их Президенты незаконны!
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18 час.
Eduard
Вообще чужаки не вправе свое мнение другим подсовывать,как и их не интересует мнение белорумов о Выборах в Париже например!
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18 час.

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