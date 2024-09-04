В США указали на неготовность НАТО к вступлению Украины

Украина готова к вступлению в НАТО, но НАТО не готово к Украине. На неготовность Североатлантического альянса к членству Киева указал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью CNN.
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