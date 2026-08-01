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Регионы России

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Глава ФИФА назвал ЧМ-2030 в Марокко лучшим в истории

Глава ФИФА назвал ЧМ-2030 в Марокко лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года, который пройдет в Марокко совместно с Испанией и Португалией, станет лучшим в истории турниром.

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