Глава ФИФА назвал ЧМ-2030 в Марокко лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года, который пройдет в Марокко совместно с Испанией и Португалией, станет лучшим в истории турниром.
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