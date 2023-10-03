CS 2 аккаунт 2003 года + Две Медали за 5 и 10 лет ✅ МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка Посл...

CS 2 аккаунт 2003 года + Две Медали за 5 и 10 лет ✅ МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка После Оплаты! Вопросы & Помощь в онлайн чат продавца! Об Аккаунте:✅ После входа в игру аккаунт гарантировано будет иметь Две Медали за 5 и 10 лет службы!✅ На аккаунте имеется игра CS 1.