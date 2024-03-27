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Военное обозрение

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Битва за Францию: штурм Лаона

Битва за Францию: штурм Лаона

Наполеон, пытаясь остановить наступление союзников на Париж, штурмует Лаон. Прусско-русские полки отбрасывают неприятеля.

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