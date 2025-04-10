Средиземноморский кабель раздора

Греция подтвердила недавно готовность реализовать проект строительства подводного электрического кабеля Great Sea Interconnector (GSI) – крупнейшего энергопроекта в Средиземном море, который должен соединить энергосистемы Европы, Кипра и Израиля.
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