Трамп назвал деятельность USAID коррупционной и мошеннической

Деятельность федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) является мошеннической, заявил президент США Дональд Трамп 7 февраля на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии