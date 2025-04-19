Жители Коломны и Реутова посадили около 100 деревьев на экологической акции

В Подмосковье прошла акция «Кедры Подмосковья». Активисты высадили около 100 саженцев елей и кедров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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