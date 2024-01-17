В Госдуме предложили дать ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым представили законопроект, который дает Центробанку право устанавливать макропруденциальные лимиты на ипотечные кредиты для физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью.
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