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Blink. Lysebotn Opp. Крюгер, Халварссон, Долль, Реес, Пидручный пробегут гонку в гору

Лыжероллеры Blink-2023 Саннес, Норвегия Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км Мужчины Начало – 16:30 по московскому времени.

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